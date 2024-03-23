Девушки соревновались в армрестлинге и поднятии гири на набережной в Актау

В Актау на берегу моря прошли национальные игры, посвященные празднику Наурыз. Жители и гости Актау активно принимали участие в играх и поддерживали участников соревнований, сообщает пресс-служба акимата города.
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