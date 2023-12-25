Какие штрафы грозят нарушителям требований знака «Движение без остановки запрещено» и почему при разных ситуациях эти суммы разнятся

Знак «Стоп» внешне несколько отличается от подавляющего большинства обычных запрещающих знаков. Красный восьмиугольник больше нигде в российских ПДД не встречается и вызывает множество вопросов у автомобилистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии