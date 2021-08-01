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Ни одного региона не осталось в «желтой» и «зеленой» зонах по COVID-19 в Казахстане

Ни одного региона не осталось в «желтой» и «зеленой» зонах по COVID-19 в Казахстане

Астана. 1 августа. КазТАГ - Ни одного региона не осталось в «желтой» и «зеленой» зонах по COVID-19 в Казахстане, сообщает пресс-служба межведомственной комиссии (МВК) по нераспространению COVID-19 «По матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 августа 2021 года в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области», - говорится в сообщении.

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