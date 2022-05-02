AFP: партия Меланшона и экологи заключили соглашение для выборов в парламент Франции

Левая партия Жан-Люка Меланшона «Непокорившаяся Франция» заключила соглашение с партией «Европа—Экология—Зеленые» для участия в парламентских выборах, сообщили источники AFP.
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