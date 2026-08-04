Пять человек погибли и шесть пострадали при налете беспилотников на Подмосковье 3 августа 2026 года

Жертвы и пострадавшие 3 августа 2026 года в результате налета беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на территорию Московской области погибли пять человек, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
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