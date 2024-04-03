Российские военные уничтожили танк ВСУ в окрестностях Красногоровки в ДНР

Российские военные управляемыми ракетами переносного противотанкового ракетного комплекса «Фагот» уничтожили очередной танк ВСУ в районе Красногоровки на донецком направлении, детали приводит пресс-служба Минобороны РФ.
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