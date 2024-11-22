Жители подмосковной Малаховки добились уголовного дела для чиновников, не замечавших нелегальную мечеть

Случилось небывалое: из-за мигрантов завели уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ) на сотрудников полиции в Люберцах и на сотрудников администрации города! Фото: Олег Рукавицын Так Следком отреагировал на жалобы жителей на незаконную мечеть.
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