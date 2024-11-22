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Жители подмосковной Малаховки добились уголовного дела для чиновников, не замечавших нелегальную мечеть

Жители подмосковной Малаховки добились уголовного дела для чиновников, не замечавших нелегальную мечеть

Случилось небывалое: из-за мигрантов завели уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ) на сотрудников полиции в Люберцах и на сотрудников администрации города! Фото: Олег Рукавицын Так Следком отреагировал на жалобы жителей на незаконную мечеть.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Выдворять нужно с дактилоскопированием, чтобы по документам родственника опять не объявился. А вообще всех тех, кто потворствовал этому беспределу- разжаловать, уволить и отправить на лесоповал.
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6 час.
Валентина Литвяк
Норильск давно забит азерами и прочими черножопыми, В торговле только мигранты, не продохнуть.
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6 час.
Часовщик
А кто такой Колокольцев?Ни слуху ни духу,отошел от дел полностью.
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3 час.

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