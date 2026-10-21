© Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM47-летняя женщина из Британии попала в больницу после того, как попыталась вылечить болезнь клюквенным соком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен пот...
- ВИ Канцлер ФРГ Мерц:...
- В РПЦ рассказали,...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым