Регулярные встречи представителей бизнеса с властями Самарской области

Регулярные встречи представителей власти и бизнеса стали традицией в Самарской области. По поручению вице-губернатора руководство региона еженедельно проводит встречи с представителями коммерческого сектора.
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