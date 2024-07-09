Додон: «Стояногло – не кандидат социалистов, он независимый кандидат»

Лидер Партии социалистов Республики Молдова, бывший глава государства Игорь Додон неоднократно повторял, что Александр Стояногло не является кандидатом от ПСРМ, это независимый кандидат, который имеет все шансы на поддержку большинства оппозиции.
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