В Совфеде призвали отказаться от ящиков для валентинок в школах и вузах

«Валентинка» на 14 февраля становится не просто поводом «для заниженной самооценки и грусти» для тех, кто ее не получил, но и потенциально «может привести к негативным последствиям», поэтому нужно отказаться от традиции устанавливать в школах и вузах специальные ящики для посланий, а также самого празднования Дня святого Валентина.