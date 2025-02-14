В Совфеде призвали отказаться от ящиков для валентинок в школах и вузах

«Валентинка» на 14 февраля становится не просто поводом «для заниженной самооценки и грусти» для тех, кто ее не получил, но и потенциально «может привести к негативным последствиям», поэтому нужно отказаться от традиции устанавливать в школах и вузах специальные ящики для посланий, а также самого празднования Дня святого Валентина.
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