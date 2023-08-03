Ванилла SU

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Попробуйте приготовить французские тосты в американском стиле — из хлеба с семенами и с «яблочным маслом».

Попробуйте приготовить французские тосты в американском стиле — из хлеба с семенами и с «яблочным маслом».

﻿﻿41-летняя герцогиня Сассекская выглядит такой же здоровой и подтянутой, как и всегда. Специалисты уверены, что поддерживать жену принца Гарри в отличной форме помогают не только процедуры, но и полезные привычки.

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