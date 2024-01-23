«Мастерская новых медиа» объявила о запуске набора на свою новую программу обучения

Особенностью программы является возможность получения опыта от ведущих специалистов медиаотрасли. Участники обучения смогут узнать о современных трендах в интернет-коммуникациях, особенностях создания проектов и контенте, о формировании личного бренда в медиа, изучить техники информационных кампаний, а также разработать эффективную медиастратегию.