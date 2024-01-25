Для голосования за границей на выборах президента россияне должны прикрепиться к зарубежному участку

Избиратели, которые имеют регистрацию в России, должны будут прикрепиться к участку за границей, если во время президентских выборов в марте 2024 года планируют находиться за рубежом и отдавать свой голос там, заявил «Известиям» член ЦИК России Павел Андреев, который в том числе отвечает за международное сотрудничество.