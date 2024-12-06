«АиФ»: Антон Шагин заявил о профессии, которая «чуть-чуть болезнь»

На протяжении этого года актер Антон Шагин принял участие в значимых проектах, среди которых художественный фильм «Позывной «Пассажир», посвящённый событиям в Донбассе, и спектакль «Гамлет» в театре «Ленком».
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