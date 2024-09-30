Артиллеристы Западной группировки ликвидировали пункт управления дронами ВСУ

Также ВС РФ уничтожили бронетехнику и живую силу противника Расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» Западной группировки уничтожили пункт управления беспилотниками, бронетехнику и живую силу украинской армии при выполнении огневых задач.
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