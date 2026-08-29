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Поросёнок так крепко спал, что его приняли за безжизненного

Поросёнок так крепко спал, что его приняли за безжизненного

Поросёнок настолько крепко уснул, что на первый взгляд могло показаться, будто с ним что-то не так. Фермер решил проверить животное и попытался его разбудить.

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