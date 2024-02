Следующей игрой Naughty Dog будет не The Last of Us, но у Дракманна уже есть концепт для третьей частиПрезидент Naughty Dog Нил Дракманн (Neil Druckmann) подтвердил, что The Last of Us еще не скоро выйдет, и объяснил, что ему кажется, что в этой истории есть “еще одна глава”.