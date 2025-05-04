МЧС: в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий

В виде снега с дождем Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает, ссылаясь на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС», что 5 мая в Санкт-Петербурге ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, порывы ветра будут достигать 15 м/с.