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  • Степан Капуста
    Мало ли что хочет американский обыватель. "Жизнь определяет не факт, но тенденция". Штатам нужна Юго-Восточная Азия с...Представитель Инс...
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Представитель Института Шиллера Блэк: американцы не хотят конфликта НАТО с РФ

Вашингтон, 25 июля, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Большая часть избирателей в Соединённых Штатах Америки не хочет конфликта с Россией и не поддерживает такого рода планы НАТО.

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
Мало ли что хочет американский обыватель. &quot;Жизнь определяет не факт, но тенденция&quot;. Штатам нужна Юго-Восточная Азия с огромным и не бедным населением, способным покупать американские товары. Время их поджимает, поскольку Китай тоже крайне заинтересован в том же, а могущество доллара падает. Поэтому США &quot;сбросят&quot; украинский балласт на европейцев, возможно отказавшись от финансирования их по линии НАТО. Европейцы к такому развороту готовятся и уже приступают к созданию Европейского оборонительного союза. Близится вторая фаза европейского противостояния с Россией - прямое столкновение с НАТО. Для этого страны ЕС постараются воевать чужими руками, начав с блокады Балтики и Калининграда или сформировав из &quot;добровольцев&quot; Восточно-европейских стран группировку численностью эдак тысяч триста и с &quot;миротворческой&quot; миссией разместят в Западной Украине. От них НАТО сразу открестится после их ввязывания в конфликт. Вот вам возможный сценарий.
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