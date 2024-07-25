Представитель Института Шиллера Блэк: американцы не хотят конфликта НАТО с РФ

СК

Степан Капуста

Мало ли что хочет американский обыватель. "Жизнь определяет не факт, но тенденция". Штатам нужна Юго-Восточная Азия с огромным и не бедным населением, способным покупать американские товары. Время их поджимает, поскольку Китай тоже крайне заинтересован в том же, а могущество доллара падает. Поэтому США "сбросят" украинский балласт на европейцев, возможно отказавшись от финансирования их по линии НАТО. Европейцы к такому развороту готовятся и уже приступают к созданию Европейского оборонительного союза. Близится вторая фаза европейского противостояния с Россией - прямое столкновение с НАТО. Для этого страны ЕС постараются воевать чужими руками, начав с блокады Балтики и Калининграда или сформировав из "добровольцев" Восточно-европейских стран группировку численностью эдак тысяч триста и с "миротворческой" миссией разместят в Западной Украине. От них НАТО сразу открестится после их ввязывания в конфликт. Вот вам возможный сценарий.