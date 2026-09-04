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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Нэш, Пежа Стоякович, Джон Изнер и Демаркус Уэйр примут участие в ежегодном благотворительном теннисном мероприятии от Дирка Новицки

Ежегодное теннисное мероприятие от Дирка Новицки пройдет в Далласе в Banner House 19 сентября. 8-й благотворительный турнир посетят Стив Нэш , Пежа Стоякович, Джон Изнер и Демаркус Уэйр.

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