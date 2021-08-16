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Юрист Уткин: кредиты списывают при банкротстве и после истечения срока исковой давности

Юрист Уткин: кредиты списывают при банкротстве и после истечения срока исковой давности

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Списание кредитов происходит в двух случаях – при банкротстве и в ситуации, когда истекает срок исковой давности, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.

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