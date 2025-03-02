Хаменеи после перепалки Трампа и Зеленского напомнил миру о ненадежности США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после публичной перепалки американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского напомнил о своих словах про ненадежность США, написав пост в соцсети Х на украинском языке.
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