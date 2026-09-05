Попов: в случае нарушения Киевом перемирия последует зеркальный ответ

Российский лидер Владимир Путин дал указание не наносить удары по Киеву в течение трех суток, сообщил журналистам Дмитрий Песков.
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