ИРИНА АЛКСНИС Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.
Не приведи Господь исчерпать долготерпение русского народа
Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Странные законы в России, тот кого лишили российского паспорта и соответственно гражданства, имеет право подавать иск в российский суд?Вот откуда ноги растут.
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9 час.
ЕБ
Елена Бреслова
после лишения гражданства России, это существо должно в 24 часа, вместе с родней, покинуть страну, а не права качать
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8 час.
вд
валерий двойнишников
Должно, но не при сегодняшней власти....
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1 час.
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