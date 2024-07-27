Не приведи Господь исчерпать долготерпение русского народа

ИРИНА АЛКСНИС Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.