Лилия Хәйруллина: Мин йөкле килеш 42 атна диярлек йөрдем. Инде курка башладым. Күп йөрергә шулай ук ярамый.
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Лилия Хәйруллина: Мин йөкле килеш 42 атна диярлек йөрдем. Инде курка башладым. Күп йөрергә шулай ук ярамый.