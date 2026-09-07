Как ИП на спецрежиме законно не платить налог на коммерческую недвижимость

Каждый год, когда приходит уведомление об уплате налога на имущество, многие предприниматели испытывают смешанные чувства: с одной стороны, сумма вроде бы и не критичная, с другой — постоянное ощущение, что платишь за что-то лишнее.
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