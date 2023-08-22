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Лаура Дальмайер не сумела взойти на Пик Коммунизма: «Мы следовали за нашими русскими друзьями. Но мои ноги невероятно окоченели»

Лаура Дальмайер не сумела взойти на Пик Коммунизма: «Мы следовали за нашими русскими друзьями. Но мои ноги невероятно окоченели»

Ранее семикратная чемпионка мира по биатлону, которая увлекается альпинизмом, взошла на Пик Корженевской (7105 м) в Таджикистане.

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