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Ванилла SU

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В одном из своих интервью герцогиня Меган высказала серьезные обвинения в расизме некоторых представителей британской монархии.

В одном из своих интервью герцогиня Меган высказала серьезные обвинения в расизме некоторых представителей британской монархии.

﻿﻿Свадебные фотографии принца Гарри и Меган МарклРавенство и толерантность уже давно стали одной из главных ценностей человечества, и даже королевская семья горячо принимает в свои члены представителей других национальностей и рас.

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