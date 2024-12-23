Воздушные локоны или выбритые виски: с какой стрижкой знакам зодиака встречать Новый год

Новый год – время обновлений, магии и перемен. В 2025 году, который пройдет под покровительством Зеленой Деревянной Змеи, важно не только правильно настроиться, но и выбрать прическу, которая станет вашим талисманом на удачу.
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