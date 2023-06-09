Русская весна

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Главная задача — посеять вражду: США взращивают русофобию в странах СНГ

Главная задача — посеять вражду: США взращивают русофобию в странах СНГ

Древнему китайскому философу Конфуцию приписывают изречение: «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». Как раз именно сейчас мы и проживаем тот момент развития человеческой цивилизации, когда происходит очередная замена устаревшей схемы мироустройства на новую, более совершенную.

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