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Юрист Журавлев заявил, что убрать личные данные из сети можно с помощью операторов поисковых систем

Юрист Журавлев заявил, что убрать личные данные из сети можно с помощью операторов поисковых систем

Преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Михаил Журавлев в беседе с агентством "Прайм" заявил, что с развитием технологий россияне размещают все больше личной информации в сеть с развитием технологий, что создает риск утечки и кражи информации.

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