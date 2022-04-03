Юрист Журавлев заявил, что убрать личные данные из сети можно с помощью операторов поисковых систем

Преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Михаил Журавлев в беседе с агентством "Прайм" заявил, что с развитием технологий россияне размещают все больше личной информации в сеть с развитием технологий, что создает риск утечки и кражи информации.
Преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Михаил Журавлев в беседе с агентством "Прайм" заявил, что с развитием технологий россияне размещают все больше личной информации в сеть с развитием технологий, что создает риск утечки и кражи информации.
Свежие комментарии