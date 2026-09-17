Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Все дело в дяде: почему Савелий Крамаров на самом деле решил эмигрировать

В октябре 1981 года в самолете, летевшем из Москвы в Вену, среди пассажиров-репатриантов сидел человек в надвинутой на лоб старой кепке.

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