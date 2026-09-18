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Царьград

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НБА: Майкл Свитни скончался на 44-м году жизни от приступа

НБА: Майкл Свитни скончался на 44-м году жизни от приступа

Бывший игрок НБА Майкл Свитни скончался на 44-м году жизни от осложнений после сердечного приступа. Свитни был выбран «Нью-Йорк Никс» в 2003 году, играл за «Чикаго Буллз» и завершил карьеру в 2017 году.

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