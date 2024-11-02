Такие видимые «невидимки»

Мы уже столько раз на наших страницах говорили на тему того, что лучше: малозаметность или сверхманевренность, и столько разных выводов было сделано, что порой хочется воскликнуть: да зачем вообще нужна эта суета вокруг «невидимости», если эти истребители-«невидимки» видят все желающие, да и не особо желающие тоже? Столько примеров того, как «стелс»-самолеты становились видны на обычных радарах заполняют Интернет, что уже кажется, что «стелс» - это просто какой-то миф, призванный увеличить стоимость самолета как изделия.