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Россотрудничество получило 11 запросов на открытие новых «Русских домов»

Россотрудничество получило 11 запросов на открытие новых «Русских домов»

Глава Россотрудничества Игорь Чайка заявил, что агентство получило 11 запросов на открытие новых «Русских домов» по всему миру.

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