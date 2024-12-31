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Депутат Бессараб: социальные пенсии вырастут на 14,75% с апреля 2025 года

Депутат Бессараб: социальные пенсии вырастут на 14,75% с апреля 2025 года

В 2025 году в России на 14,75% увеличится социальная пенсия для отдельных категорий получателей. Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб сообщила РИА «Новости», кто именно получит повышенную сумму.

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