FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 922 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор
    Какая сволочь в наших верхах их тянет обратно в Россию?«Вписался как род...
  • Ирина Галивец
    Вот так предатели и возвращаются…, и все молчат.«Вписался как род...
  • Maxim
    СБ куда смотрит.. Где оперативная работа..Юрист раскрыл, за...

Создание Сырским новых должностей в ВСУ объяснили

Создание Сырским новых должностей в ВСУ объяснили

РИА Новости: Сырский создал в ВСУ новые должности для контроля над финансами Корпусная система, введенная главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским, создавалась для новых генеральских должностей для его приближенных, контролирующих финансы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх