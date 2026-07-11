Начало матча женской лиги «Зенит» — «Енисей» решили перенести из-за грозы. 🔹Игра проходит в Петербурге на КСК "Арена", город с вечера накрыло непогодой.
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Начало матча женской лиги «Зенит» — «Енисей» решили перенести из-за грозы. 🔹Игра проходит в Петербурге на КСК "Арена", город с вечера накрыло непогодой.