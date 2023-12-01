Russia Matters: США пойдут на мир с Россией, если положение ВСУ не улучшится

Директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен в материале для Russia Matters заявил, что если ситуация на поле боя не изменится в пользу Украины, США согласятся на мир с Россией.
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