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Russia Matters: США пойдут на мир с Россией, если положение ВСУ не улучшится

Russia Matters: США пойдут на мир с Россией, если положение ВСУ не улучшится

Директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен в материале для Russia Matters заявил, что если ситуация на поле боя не изменится в пользу Украины, США согласятся на мир с Россией.

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