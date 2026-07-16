В Туле 22 июля на сутки отключат холодную воду для ремонта водозабора

Ремонтные работы на Масловско-Песоченском водозаборе в Туле и области пройдут 22 июля с 08:00 до 08:00 23 июля, в результате чего будет прекращена подача холодного водоснабжения в ряде районов и населённых пунктов.
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