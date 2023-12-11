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Грехи недели: старые традиции и запреты, церковные и народные предостережения

Грехи недели: старые традиции и запреты, церковные и народные предостережения

Грехи недели: старые традиции и запреты, церковные и народные предостережения Елена ГалицкаяВ преддверии праздничного сезона, православный народ готовится отмечать дни памяти святых, соблюдая традиции и следуя народным предостережениям.

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