Грехи недели: старые традиции и запреты, церковные и народные предостережения Елена ГалицкаяВ преддверии праздничного сезона, православный народ готовится отмечать дни памяти святых, соблюдая традиции и следуя народным предостережениям.
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