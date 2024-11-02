Смертельная трагедия потрясла дружественную России европейскую страну: «Нет слов»

В результате обрушения крыши на железнодорожном вокзале Сербии погибли по меньшей мере 14 человек. Среди погибших на главном вокзале Нови-Сада маленький ребенок, а президент балканской страны Вучич обещает наказать виновных в случившемся.
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