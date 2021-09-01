Вилли Ву и Джек Дорси пророчат биткоину отличное будущее.

Биткоин продолжает топтаться чуть ниже восходящей линии тренда, а также чуть ниже облака Ишимоку. Несмотря на то, что в последние несколько дней сформировалось сразу несколько сильных сигналов на продажу, рынки не спешат избавляться от биткоина.