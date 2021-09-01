Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Dzofrei Mironte
    Горилки обожрался пиндос...Военный инструкто...
  • Rustam Kuchkarov
    Спасибо, что сразу не грохнули.Без России вы бы ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Да что думать принять ДНР и ЛНР в состав России и все вопросы решены...В Госдуме готовят...

Вилли Ву и Джек Дорси пророчат биткоину отличное будущее.

Вилли Ву и Джек Дорси пророчат биткоину отличное будущее.

Биткоин продолжает топтаться чуть ниже восходящей линии тренда, а также чуть ниже облака Ишимоку. Несмотря на то, что в последние несколько дней сформировалось сразу несколько сильных сигналов на продажу, рынки не спешат избавляться от биткоина.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх