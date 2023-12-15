Дан Перчун встретился с руководителями художественных и музыкальных школ

Регулирование деятельности учебных заведений художественного и музыкального профиля, а также мотивацию молодежи к выбору педагогической карьеры в этих учреждениях министр Дан Перчун обсудил с директорами школ искусств республики.
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