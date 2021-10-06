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Психолог рассказал, как побороть интернет-зависимость

Психолог рассказал, как побороть интернет-зависимость

Depositphotos Для начала борьбы с интернет-зависимостью необходимо признать наличие данной проблемы, рассказал психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс в эфире "Радио 1", прокомментировав глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

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