Психолог рассказал, как побороть интернет-зависимость

Depositphotos Для начала борьбы с интернет-зависимостью необходимо признать наличие данной проблемы, рассказал психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс в эфире "Радио 1", прокомментировав глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.
Depositphotos Для начала борьбы с интернет-зависимостью необходимо признать наличие данной проблемы, рассказал психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс в эфире "Радио 1", прокомментировав глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.
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