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FiNE NEWS

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Калининградские власти развенчали фейк: почему не призовут 15 тысяч человек?

В Калининградской области разоблачили очередной фейк, который буквально взорвал соцсети. Власти категорически опровергли слухи о якобы необходимости призвать на военную службу сразу 15 тысяч человек.

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