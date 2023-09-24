«Зачем это нужно?». Автомобилисты Владивостока возмущены нововведениями на дороге

Водители Владивостока привыкают к новой схеме движения на перекрестке улиц Кирова и Магнитогорской. Круговое движение приводит к многочисленным авариями, а водители бьют тревогу, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал autogarant_vl.
Водители Владивостока привыкают к новой схеме движения на перекрестке улиц Кирова и Магнитогорской. Круговое движение приводит к многочисленным авариями, а водители бьют тревогу, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал autogarant_vl.
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