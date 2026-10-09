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Татар-информ

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Бойцы с ПТСР могут пройти реабилитацию в Госпитале для ветеранов войн в Челнах

Бойцы с ПТСР могут пройти реабилитацию в Госпитале для ветеранов войн в Челнах

Фото: Евгения Катушенок / Челнинские известия Бойцы с посттравматическим стрессовым расстройством могут пройти реабилитацию в Госпитале для ветеранов войн в Челнах, где открылось соматопсихиатрическое отделение для помощи пациентам с психическими расстройствами, а также соматическими или неврологическими проблемами.

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