Бойцы с ПТСР могут пройти реабилитацию в Госпитале для ветеранов войн в Челнах

Фото: Евгения Катушенок / Челнинские известия Бойцы с посттравматическим стрессовым расстройством могут пройти реабилитацию в Госпитале для ветеранов войн в Челнах, где открылось соматопсихиатрическое отделение для помощи пациентам с психическими расстройствами, а также соматическими или неврологическими проблемами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В ГД предложили ш...
- Каждая вторая каз...
- В ГД предложили ш...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым