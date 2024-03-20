Вице-мэр Ракова рассказала о появлении расписания контрольных работ в «Дневнике МЭШ»

Ракова рассказала о новом функционале МЭШ, который поможет школьникам лучше готовиться к контрольным работам Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по социальному развитию, объявила журналистам столицы о том, что теперь пользователи электронного дневника «Московской школы» (МЭШ) смогут видеть дату и тему контрольных работ.
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